Более 2 тысяч абитуриентов примут университеты Гомельской области на бюджетную форму обучения

Новости Беларуси. Более двух тысяч первокурсников примут университеты Гомельской области на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском меде такую возможность получат 360 человек. Из них 130 человек будут обучаться на условиях целевой подготовки. Еще 210 студентов вуз примет на платной основе. В учреждении работает три факультета – лечебный, медико-диагностический и медико-профилактический. Последний появился только в 2022 году. После окончания учебы его выпускники смогут работать врачами-гигиенистами, вирусологами. Спрос на таких специалистов вырос в связи с пандемией коронавируса.