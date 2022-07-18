Более 2 тысяч абитуриентов примут университеты Гомельской области на бюджетную форму обучения
Новости Беларуси. Более двух тысяч первокурсников примут университеты Гомельской области на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомельском меде такую возможность получат 360 человек. Из них 130 человек будут обучаться на условиях целевой подготовки. Еще 210 студентов вуз примет на платной основе. В учреждении работает три факультета – лечебный, медико-диагностический и медико-профилактический. Последний появился только в 2022 году. После окончания учебы его выпускники смогут работать врачами-гигиенистами, вирусологами. Спрос на таких специалистов вырос в связи с пандемией коронавируса.
Александр Толкунов, проректор Гомельского государственного медицинского университета:
Проблемы, связанные с коронавирусом, повлекли за собой большую нагрузку на медицинский персонал, но к нашей радости и к удивлению мы обнаружили, что конкурс не снижается, что действительно сюда приходят люди по убеждениям, готовые к этим испытаниям. Это еще больше поднимает престиж нашей профессии.
Виктория Колеснева, абитуриентка Гомельского государственного медицинского университета:
Медицинский университет, потому что с самого детства это была мечта. Помогать людям – это очень достойная профессия, каждый в этом нуждается. В семье медиков нет, в основном все учителя были. Но у тети лежала душа к медицинскому.
Университет имеет статус научной организации и свою исследовательскую лабораторию. В его клиническую базу входит более 20 больниц. Недавно вуз прошел аккредитацию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования.