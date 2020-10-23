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Виктор Лискович: «Если молодёжь делает что-то не так, значит мы тоже что-то делали не так в организации её работы»

23 октября 2020 06:32
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Новости Беларуси. Еще один пример мирного диалога. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович встретился с учащимися колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Лискович: «Если молодёжь делает что-то не так, значит мы тоже что-то делали не так в организации её работы»-1

Формат общения с подрастающим поколением – неофициальный. Каждый желающий смог высказать свою точку зрения на те или иные политические процессы и получить полную информацию о состоянии страны на современном этапе. Так, в Гродненском колледже техники, технологий и дизайна будущие программисты активно подключились к беседе, задавали вопросы, в том числе, относительно белорусской системы образования. Большинство учащихся еще не достигли совершеннолетия. И это как раз тот возраст, когда надо учиться думать и анализировать информацию.  

Виктор Лискович: «Если молодёжь делает что-то не так, значит мы тоже что-то делали не так в организации её работы»-4

Артем Лазюк, учащийся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна:
Они нам рассказывали о своих началах, как они начинали и чего добивались. Это может являться мотивацией для остальных участников мероприятия. 

Виктор Лискович: «Если молодёжь делает что-то не так, значит мы тоже что-то делали не так в организации её работы»-7

Константин Садовский, учащийся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна:
Встреча была интересная, потому что я мог пообщаться с представителями наравне. Правда, было общаться легко, я мог задать любой вопрос.  

Виктор Лискович: «Если молодёжь делает что-то не так, значит мы тоже что-то делали не так в организации её работы»-10

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Если молодежь делает что-то не так, значит мы с вами тоже что-то делали не так в организации ее работы. Поэтому отрицать проще всего. Самое главное сегодня – найти те пути, которые позволят объединить молодежь вокруг позитива, вокруг государства.  

Виктор Лискович: «Если молодёжь делает что-то не так, значит мы тоже что-то делали не так в организации её работы»-13

Виктор Лискович намерен и дальше проводить такие встречи. Это возможность узнать, чем живет молодежь, что ее волнует, и какая ей нужна помощь от государства, в том числе, в районах. Сенатор также посетил два колледжа в Волковыске.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Виктор Лискович # Артем Лазюк # Константин Садовский # Фотофакт

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