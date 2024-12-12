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15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе

12 декабря 2024 17:33
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На сцене – врачи, инженеры, педагоги и экономисты. Культурно-патриотический фестиваль «Минск единый» прошел в Советском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе-2

С творческими номерами выступили талантливые работники университетов, колледжей, промышленных предприятий и организаций. 15 трудовых коллективов удивляли зрителей танцами, песнями и стихами. Помимо концертной программы, участники подготовили выставку о достижениях и новинках предприятий района. На многих стендах – инновационная продукция. Она продается в различные страны мира, а это экономика города и страны. Много людей было и возле стендов пищевых предприятий, где угощали выпечкой и напитками.

15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе-4

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Концертная программа очень интересная. Судить строго не будем, потому что это не профессиональные артисты, это действительно те люди, которые добились высоких показателей в труде, а сегодня они еще покажут свой вокал, покажут, что они могут для нас исполнить.

15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе-6

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:
Район очень высокообразованный, из-за этого и предприятия, которые представлены, в том числе и сегодня на выставке, находятся на территории района, имеют очень высокую добавленную стоимость, высокую технологичность.

15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе-8

Фестиваль «Минск единый» – возможность для предприятий, организаций и учреждений каждого района города показать свои достижения в реализации социально-экономической политики. Кроме того, свои способности могут показать представители различных профессий: слесари, токари, врачи, педагоги, дворники и многие другие работники.

# Сергей Хильман # Артем Цуран # Предприятия Беларуси

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