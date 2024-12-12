15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе

На сцене – врачи, инженеры, педагоги и экономисты. Культурно-патриотический фестиваль «Минск единый» прошел в Советском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С творческими номерами выступили талантливые работники университетов, колледжей, промышленных предприятий и организаций. 15 трудовых коллективов удивляли зрителей танцами, песнями и стихами. Помимо концертной программы, участники подготовили выставку о достижениях и новинках предприятий района. На многих стендах – инновационная продукция. Она продается в различные страны мира, а это экономика города и страны. Много людей было и возле стендов пищевых предприятий, где угощали выпечкой и напитками.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Концертная программа очень интересная. Судить строго не будем, потому что это не профессиональные артисты, это действительно те люди, которые добились высоких показателей в труде, а сегодня они еще покажут свой вокал, покажут, что они могут для нас исполнить.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

Район очень высокообразованный, из-за этого и предприятия, которые представлены, в том числе и сегодня на выставке, находятся на территории района, имеют очень высокую добавленную стоимость, высокую технологичность.