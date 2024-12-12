Белорусские студотряды готовятся к закрытию третьего трудового семестра
Минск стал местом притяжения студотрядов из всех регионов страны. 12 декабря в столицу прибыли самые активные бойцы – на протяжение всего года они работали в составе экологических, производственных, педагогических и многих других отрядов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И уже завтра отпразднуют закрытие третьего трудового семестра. А в программе этого дня – посещение ведущих предприятий.
Так, «Атлант» открыл свои двери для ребят из гомельского региона. Бойцам провели экскурсию по флагману и рассказали, как создается самая современная техника. За станками промышленного гиганта в этом сезоне трудились и их коллеги.
Собирали, ремонтировали, занимались регулировкой и установкой бытовой техники. Наравне со штатными сотрудниками завода. Для парней и девушек это не только отличная возможность улучшить свои профессиональные навыки, но и ощутить трудовую романтику.
Ангелина Цыбулич, боец студенческого педагогического отряда «Батарейка»:
Я работала в оздоровительном лагере «Горизонт», также наши бойцы работали в «Зубренке». Нам это дает практические навыки в работе вожатым. Потому что мы – будущие педагоги. Для нас это значимо и важно. Также новые знакомства, коммуникация, общение.
Вероника Павлова, командир Мозырского территориального штаба студенческих отрядов:
Побывав в студенческом отряде, ты становишься другим человеком. И это действительно так. Боец, который побывал в студенческом отряде, – это дисциплинированный человек, у которого развиты коммуникативные навыки. Самое главное – он ценит своих товарищей, товарищеский духи и постоянное нахождение в единстве. Единство цели и мысли – то, что объединяет наши отряды по всей Республике Беларусь.
В этом году студотрядовцы трудились на таких предприятиях, как МАЗ, МТЗ, работали на Белорусской железной дороге и в детском оздоровительном центре «Зубренок». Всего молодых людей принимали около 2 тысяч объектов по всей стране.