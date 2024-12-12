Военно-патриотический клуб «Сириус» открыли в Минске

В Минске открыли спортивный военно-патриотический клуб «Сириус». Он действует на базе 64-й средней школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске открыли спортивный военно-патриотический клуб «Сириус». Он действует на базе 64-й средней школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Воспитанниками стали 17 учащихся. Клуб создан при поддержке Министерства обороны. Тесное сотрудничество Белорусской государственной академии авиации и предприятия «Пеленг» даст возможность школьникам принимать участие в практических занятиях.
Ребята будут осваивать основы беспилотной авиации в киберклассе, где предусмотрены пульты управления и видеоочки, а тренажеры будут использоваться как симуляторы полетов. Кроме того, в программе – изучение картографии и ориентирование на местности.
Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Мы имеем сегодня в школе хорошую материальную базу. Это и компьютерные симуляторы, и пульты управления, которые фактически отражают реальные пульты, которые непосредственно применяются сегодня в беспилотной авиации.
Открытие военно-патриотических клубов – добрая традиция в столице. Только в образовательных учреждениях Советского района их 23.