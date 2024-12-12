Военно-патриотический клуб «Сириус» открыли в Минске

В Минске открыли спортивный военно-патриотический клуб «Сириус». Он действует на базе 64-й средней школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Воспитанниками стали 17 учащихся. Клуб создан при поддержке Министерства обороны. Тесное сотрудничество Белорусской государственной академии авиации и предприятия «Пеленг» даст возможность школьникам принимать участие в практических занятиях. Ребята будут осваивать основы беспилотной авиации в киберклассе, где предусмотрены пульты управления и видеоочки, а тренажеры будут использоваться как симуляторы полетов. Кроме того, в программе – изучение картографии и ориентирование на местности.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Мы имеем сегодня в школе хорошую материальную базу. Это и компьютерные симуляторы, и пульты управления, которые фактически отражают реальные пульты, которые непосредственно применяются сегодня в беспилотной авиации.