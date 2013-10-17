15 служителей правопорядка 17 октября получили в Минске награды за доблестную службу

Новости Беларуси. Их работа и опасна, и трудна. 15 служителей правопорядка 17 октября получили награды за доблестную службу. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага. Десять человек удостоились медалей и благодарностей, еще пять получили новые звания.

Милиционеры продемонстрировали отличную строевую подготовку, а спецподразделения показательно задержали группу условных преступников. По традиции, церемония завершилась парадным шествием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник управления внутренних дел Мингорисполкома:

Это своего рода демонстрация силы, что мы в любое время в кратчайшие сроки готовы прибыть людям на помощь, и есть такая сила, которая поставит ситуацию на место. Любого, кто совершил административное или уголовно наказуемое деяние. Поэтому люди должны убедиться, увидеть нас, что мы готовы к охране порядка в Минске.