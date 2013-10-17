На ЦТ собираются объединить всемирную историю, историю Беларуси и обществоведение

Новости Беларуси. Обществоведение, всемирную и историю Беларуси могут объединить. Речь в данном случае идет о централизованном тестировании. В связи с этим, репетиционные тестирования абитуриентов по названным предметам пока не проводят.

В настоящее время в Министерстве образования готовят правила приема в учебные заведения, обсуждают и набор предметов. Предложение оптимизировать их на родственных специальностях уже прозвучало. Когда решение будет принято, репетиции пройдут по всем предметам, вынесенным на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.