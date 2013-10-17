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На проспекте Независимости в Минске установили мемориальную доску белорусскому поэту и писателю Сергею Граховскому

17 октября 2013 18:40
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Новости Беларуси. На проспекте Независимости установили мемориальную доску белорусскому поэту и писателю Сергею Граховскому. Почетный знак разместили на фасаде дома № 47, в котором писатель прожил последние 44 года.

Первый сборник стихов Сергея Граховского вышел в 1958 году. С тех пор было издано более 60 книг: поэзия, проза, публицистика, воспоминания, эссе и книги для детей. Многие произведения были переведены на другие языки, а сам писатель не раз удостаивался престижных премий.

В 2013 году исполняется 100 лет со дня рождения писателя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Белорусские писатели

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