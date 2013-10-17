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В Минске наградили более 20 преподавателей учреждений образования МВД

17 октября 2013 11:50
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Новости Беларуси. «Щит и Роза». В Минске прошла республиканская акция Министерства внутренних дел, приуроченная ко Дню учителя. В Молодежном театре эстрады в торжественной обстановке награждали лучших преподавателей милицейского ведомства.

На сцену поднимались люди, которые внесли значительный личный вклад в подготовку специалистов  МВД. Все лауреаты, а их больше 20, получили благодарности, грамоты и сувениры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бондарик, начальник Главного управления идеологической работы МВД:
«Щит и роза» – это уже ставшая традиционной акция, на которой отмечены лучшие педагоги, те, кто вносит вклад в воспитание сотрудников милиции, обучение, начиная от высших учебных заведений. Но и в том числе мы отдаем дань уважения педагогам гражданским. Это и преподаватели с кадетских училищ, которые мы патронируем, это и преподаватели общеобразовательных школ с классоправовым наклоном.

# общество # Образование в Беларуси # Главное управление идеологической работы МВД Республики Беларусь # Сергей Бондарик

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