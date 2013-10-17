В Минске наградили более 20 преподавателей учреждений образования МВД

Новости Беларуси. «Щит и Роза». В Минске прошла республиканская акция Министерства внутренних дел, приуроченная ко Дню учителя. В Молодежном театре эстрады в торжественной обстановке награждали лучших преподавателей милицейского ведомства.

На сцену поднимались люди, которые внесли значительный личный вклад в подготовку специалистов МВД. Все лауреаты, а их больше 20, получили благодарности, грамоты и сувениры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бондарик, начальник Главного управления идеологической работы МВД:

«Щит и роза» – это уже ставшая традиционной акция, на которой отмечены лучшие педагоги, те, кто вносит вклад в воспитание сотрудников милиции, обучение, начиная от высших учебных заведений. Но и в том числе мы отдаем дань уважения педагогам гражданским. Это и преподаватели с кадетских училищ, которые мы патронируем, это и преподаватели общеобразовательных школ с классоправовым наклоном.