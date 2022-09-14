15 сентября Президент отправится в Узбекистан

Новости Беларуси. Стали известны подробности рабочего графика главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 15 и 16 сентября у Александра Лукашенко запланирована зарубежная командировка. Президент отправится в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Он пройдет в Самарканде. Планируется, что Александр Лукашенко официально выступит в пятницу, 16 сентября, на заседании в расширенном составе. Белорусский лидер озвучит наши приоритеты взаимодействия в формате организации. Напомним, статус наблюдателя Беларусь готова сменить на роль полноправного члена альянса – соответствующая заявка подана.