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15 сентября Президент отправится в Узбекистан

14 сентября 2022 10:25
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Новости Беларуси. Стали известны подробности рабочего графика главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 15 и 16 сентября у Александра Лукашенко запланирована зарубежная командировка. Президент отправится в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.  

15 сентября Президент отправится в Узбекистан-1

Он пройдет в Самарканде. Планируется, что Александр Лукашенко официально выступит в пятницу, 16 сентября, на заседании в расширенном составе. Белорусский лидер озвучит наши приоритеты взаимодействия в формате организации. Напомним, статус наблюдателя Беларусь готова сменить на роль полноправного члена альянса – соответствующая заявка подана.  

15 сентября Президент отправится в Узбекистан-4

Лидеры ШОС также обсудят актуальные темы международной повестки. Кроме того, в Самарканде Александр Лукашенко проведет ряд встреч с зарубежными коллегами по вопросам двустороннего сотрудничества. Ожидается, что Президент Беларуси примет участие и в ряде неформальных мероприятий по случаю саммита.  

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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