Прямой эфир

Победители университетских олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов

14 сентября 2022 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поступить в вузы страны станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителей университетских олимпиад теперь будут зачислять без экзаменов.  

Победители университетских олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов-1

Студентам нужно будет пройти несколько этапов, обязательными из которых являются предварительный и заключительный. При этом участие в последнем можно будет принять только в очном формате. Те, кто займет первое, второе, и третье места, получат право поступать в вузы без испытаний.  

# Новые правила приема в вузы и ссузы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 октября в поликлиниках начнут делать прививки против гриппа
14 сентября 2022 08:43

С 1 октября в поликлиниках начнут делать прививки против гриппа

Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня
14 сентября 2022 08:17

Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня

Патриотический марафон ко Дню единства: какие мероприятия пройдут 14 сентября?
14 сентября 2022 08:14

Патриотический марафон ко Дню единства: какие мероприятия пройдут 14 сентября?