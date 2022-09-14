Победители университетских олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов

Новости Беларуси. Поступить в вузы страны станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителей университетских олимпиад теперь будут зачислять без экзаменов.

Студентам нужно будет пройти несколько этапов, обязательными из которых являются предварительный и заключительный. При этом участие в последнем можно будет принять только в очном формате. Те, кто займет первое, второе, и третье места, получат право поступать в вузы без испытаний.