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1,5 млн BYN родственникам потерпевших! Узнали, как профсоюзы занимаются несчастными случаями

06 декабря 2024 14:10
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Благодаря правовой работе профсоюзов работникам ежегодно удается вернуть около 5 миллионов рублей – незаконно удержанных или невыплаченных работодателем средств. 

1,5 млн BYN родственникам потерпевших! Узнали, как профсоюзы занимаются несчастными случаями-2

Участвуют профсоюзы и в расследовании несчастных случаев. Так, в результате происшествия на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в 2023 году, пострадавшие и семьи трех погибших сотрудников получили выплаты в размере полутора миллионов рублей. Однако статистика показывает – в 40 % инцидентов виноват сам потерпевший, который нарушил технику безопасности и трудовую дисциплину. Чтобы пресекать подобные ситуации, в Беларуси выстроили систему общественного контроля за соблюдением норм охраны труда.

1,5 млн BYN родственникам потерпевших! Узнали, как профсоюзы занимаются несчастными случаями-4

Анатолий Лапуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Хочу сказать, что в Гомельской области у нас отработан так называемый механизм системы управления и охраны труда, общественного контроля. Как результат – мы видим, что в этом году несчастные случаи со смертельным исходом снижаются, но есть, конечно, над чем работать. Общий травматизм на контроле. Я надеюсь, к концу года мы выйдем на снижение и общего травматизма.

Наниматели обязаны дать отчет о каждом факте нарушений, на который им указывает профсоюз. 

Подробнее в видео.

# Профсоюзы в Беларуси # Государственная социальная политика # Анна Корольчук

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