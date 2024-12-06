1,5 млн BYN родственникам потерпевших! Узнали, как профсоюзы занимаются несчастными случаями

Участвуют профсоюзы и в расследовании несчастных случаев. Так, в результате происшествия на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в 2023 году, пострадавшие и семьи трех погибших сотрудников получили выплаты в размере полутора миллионов рублей. Однако статистика показывает – в 40 % инцидентов виноват сам потерпевший, который нарушил технику безопасности и трудовую дисциплину. Чтобы пресекать подобные ситуации, в Беларуси выстроили систему общественного контроля за соблюдением норм охраны труда.

Анатолий Лапуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

Хочу сказать, что в Гомельской области у нас отработан так называемый механизм системы управления и охраны труда, общественного контроля. Как результат – мы видим, что в этом году несчастные случаи со смертельным исходом снижаются, но есть, конечно, над чем работать. Общий травматизм на контроле. Я надеюсь, к концу года мы выйдем на снижение и общего травматизма.

Наниматели обязаны дать отчет о каждом факте нарушений, на который им указывает профсоюз.