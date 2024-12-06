Белорусы о выборах: главное, чтоб было мирное небо над головой

6 декабря – последний день сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующий этап кампании – проверка подписей на достоверность в территориальных комиссиях. Чтобы претендента могли зарегистрировать в качестве кандидата, необходимо набрать не менее 100 тысяч подписей. Белорусы и в последний день работы пикетов продолжают выражать свою гражданскую позицию.

Я бы хотела, чтобы наша Беларусь была спокойная, чтобы мы жили и не было у нас суеты. Чтобы мирное небо было у нас над головой. Лидера выбирать важно. Я считаю, что это дело каждого. И каждый должен отдать свой голос за человека, который достоин быть.

За светлое будущее моих детей и моих внуков. Мы, как говорится, прожили много времен. Но так хорошо, как сейчас, я лично никогда не жила. Есть все. В магазинах продуктов навалом, лекарства все, доступная медицина. Вперед – за процветающую и свободную Беларусь.