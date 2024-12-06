«Работайте вместе, спорьте, но находите компромиссы!» Как Лукашенко в начале 2000-х не дал развалить профсоюзное движение

В 2024 году белорусские профсоюзы отмечают 120-летие. Прототипы профессиональных объединений в нашей стране появились еще во второй половине XIX века, однако массовое их создание началось в 1904 году, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. В истории борьбы за права трудящихся было многое: периоды созидания и важных достижений сменялись ошибками. С развалом Советского Союза профсоюзное движение зашло в тупик и стало распадаться на части. В 2002 году во внеочередном съезде Федерации профсоюзов Беларуси принял участие Александр Лукашенко, чтобы положить конец кризисным явлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только в конструктивном диалоге власти и профсоюзов могут быть найдены ответы на волнующие людей вопросы. Только при таком подходе профсоюзные организации способны на деле защитить права и интересы трудящихся. Должен сказать, что и правительство сегодня настроено на конкретное взаимодействие. Работайте вместе, спорьте, отстаивайте свои позиции, но всегда находите компромиссы. Помните, что на амбициях и эмоциях благополучие людей не построить. Необходимо восстановить в полном объеме работу национального совета и соответствующих советов на отраслевом и местных уровнях. Присутствующим в зале министрам хочу сказать: необходимо повернуться лицом к тем профсоюзам, которые сегодня существуют и действуют в одном ключе, решая вопросы, которые решаете и вы.

Пришлось не только восстанавливать разрушенную за прошлые годы систему партнерства, но и противостоять натиску из-за рубежа. В объединение вернулись все ранее вышедшие из него организации, а это более десятка региональных профсоюзов. Сегодня же в Федерации состоит более 4 миллионов человек.

Александр Лукашенко:

Сегодня профсоюзы – это уже не разрозненные организации, а единое движение, с которым считаются и голос которого слышат и наниматели, и органы власти. Важно, что вы не просто наблюдаете за теми процессами, которые происходят в стране, а непосредственно в них участвуете. Этим и объясняется эффективность вашей деятельности. Социальную справедливость Александр Лукашенко называет одним из условий суверенитета и независимости страны. По его мнению, причина многих сегодняшних потрясений в мире кроется именно в желании корпораций вернуться к жесткой эксплуатации людей. В Беларуси выбрали другую стратегию.

Александр Лукашенко:

Под угрозой все завоевания трудового народа за последние 100 с лишним лет: от бесплатных медицины и образования до социальных пакетов и пенсий. Человечество плавно ведут к так называемому новому миру, в котором будут миллиарды лишних людей – бесправных, голодных, нищих, но зато якобы свободных. Люди это чувствуют и выходят на улицы. Посмотрите, что происходит на Западе и в той же Франции. Такие государства, как Беларусь, не просто раздражитель. Мы угроза этому проекту, потому что идем своей дорогой. Вот этой дорогой, где пытаемся поддержать свой народ, своих людей, трудящихся.