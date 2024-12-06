«Работайте вместе, спорьте, но находите компромиссы!» Как Лукашенко в начале 2000-х не дал развалить профсоюзное движение
В 2024 году белорусские профсоюзы отмечают 120-летие. Прототипы профессиональных объединений в нашей стране появились еще во второй половине XIX века, однако массовое их создание началось в 1904 году, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
В истории борьбы за права трудящихся было многое: периоды созидания и важных достижений сменялись ошибками. С развалом Советского Союза профсоюзное движение зашло в тупик и стало распадаться на части. В 2002 году во внеочередном съезде Федерации профсоюзов Беларуси принял участие Александр Лукашенко, чтобы положить конец кризисным явлениям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только в конструктивном диалоге власти и профсоюзов могут быть найдены ответы на волнующие людей вопросы. Только при таком подходе профсоюзные организации способны на деле защитить права и интересы трудящихся. Должен сказать, что и правительство сегодня настроено на конкретное взаимодействие. Работайте вместе, спорьте, отстаивайте свои позиции, но всегда находите компромиссы. Помните, что на амбициях и эмоциях благополучие людей не построить. Необходимо восстановить в полном объеме работу национального совета и соответствующих советов на отраслевом и местных уровнях. Присутствующим в зале министрам хочу сказать: необходимо повернуться лицом к тем профсоюзам, которые сегодня существуют и действуют в одном ключе, решая вопросы, которые решаете и вы.
Пришлось не только восстанавливать разрушенную за прошлые годы систему партнерства, но и противостоять натиску из-за рубежа. В объединение вернулись все ранее вышедшие из него организации, а это более десятка региональных профсоюзов. Сегодня же в Федерации состоит более 4 миллионов человек.
Александр Лукашенко:
Сегодня профсоюзы – это уже не разрозненные организации, а единое движение, с которым считаются и голос которого слышат и наниматели, и органы власти. Важно, что вы не просто наблюдаете за теми процессами, которые происходят в стране, а непосредственно в них участвуете. Этим и объясняется эффективность вашей деятельности.
Социальную справедливость Александр Лукашенко называет одним из условий суверенитета и независимости страны. По его мнению, причина многих сегодняшних потрясений в мире кроется именно в желании корпораций вернуться к жесткой эксплуатации людей. В Беларуси выбрали другую стратегию.
Александр Лукашенко:
Под угрозой все завоевания трудового народа за последние 100 с лишним лет: от бесплатных медицины и образования до социальных пакетов и пенсий. Человечество плавно ведут к так называемому новому миру, в котором будут миллиарды лишних людей – бесправных, голодных, нищих, но зато якобы свободных. Люди это чувствуют и выходят на улицы. Посмотрите, что происходит на Западе и в той же Франции. Такие государства, как Беларусь, не просто раздражитель. Мы угроза этому проекту, потому что идем своей дорогой. Вот этой дорогой, где пытаемся поддержать свой народ, своих людей, трудящихся.
Принципы и основы, которые закладывались 200 лет назад при создании первых профсоюзов, во многих странах сегодня девальвируются. А мы привыкли к тому, что имеем, и хорошее воспринимаем как само собой разумеющееся. Но на самом деле за всем этим стоит большая и кропотливая работа, порой незаметная. Для самой массовой общественной организации страны сегодня нет неважных проблем. В фокусе внимания остается то, что волнует людей, помогает профессионально развиваться, раскрывать их таланты и создавать условия для самореализации. Их общая цель – объединять и вдохновлять тех, кто трудится на совесть.
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