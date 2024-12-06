В Бресте открыли монумент «Древо жизни» в память о жертвах геноцида белорусского народа

В Бресте в память о жертвах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны открыли монумент «Древо жизни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расположился он в сквере, рядом со священной цитаделью – символом настоящего мужества.

Место для памятника выбрали не случайно – здесь в 1941 году проходила железная дорога, по которой вывозили для уничтожения узников Брестского гетто. Население города за годы войны сократилось с 69 тысяч до 14 тысяч. В Брестской области фашисты уничтожили около 870 населенных пунктов, а погибли более 400 тысяч мирных жителей.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Масштабы трагедии, которую пережила Беларусь, не имеют равных в истории человечества. Было уничтожено полностью или частично, по нашим данным, 12 тысяч 348 населенных пунктов. Проведено 187 крупных карательных операций, уничтожено более 3 миллионов мирных граждан и военнопленных.

С каждым годом свидетелей ужасов Великой Отечественной войны становится все меньше. Долг каждого из нас – сохранить историческую правду и передать ее потомкам. Андрей Евсеев, житель Бреста:

Память для нас значит очень много, особенно память об этой войне. Поэтому и ребенок с молодых ногтей должен принимать тоже историю нашей страны, знать ее, уважать и отдавать память тем, кто позволил нам сегодня жить, спокойно трудиться.