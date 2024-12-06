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В Бресте открыли монумент «Древо жизни» в память о жертвах геноцида белорусского народа

06 декабря 2024 13:51
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В Бресте в память о жертвах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны открыли монумент «Древо жизни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расположился он в сквере, рядом со священной цитаделью – символом настоящего мужества.

В Бресте открыли монумент «Древо жизни» в память о жертвах геноцида белорусского народа-2

Место для памятника выбрали не случайно – здесь в 1941 году проходила железная дорога, по которой вывозили для уничтожения узников Брестского гетто. Население города за годы войны сократилось с 69 тысяч до 14 тысяч. В Брестской области фашисты уничтожили около 870 населенных пунктов, а погибли более 400 тысяч мирных жителей.

В Бресте открыли монумент «Древо жизни» в память о жертвах геноцида белорусского народа-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: 
Масштабы трагедии, которую пережила Беларусь, не имеют равных в истории человечества. Было уничтожено полностью или частично, по нашим данным, 12 тысяч 348 населенных пунктов. Проведено 187 крупных карательных операций, уничтожено более 3 миллионов мирных граждан и военнопленных.

В Бресте открыли монумент «Древо жизни» в память о жертвах геноцида белорусского народа-6

С каждым годом свидетелей ужасов Великой Отечественной войны становится все меньше. Долг каждого из нас – сохранить историческую правду и передать ее потомкам.

Андрей Евсеев, житель Бреста:
Память для нас значит очень много, особенно память об этой войне. Поэтому и ребенок с молодых ногтей должен принимать тоже историю нашей страны, знать ее, уважать и отдавать память тем, кто позволил нам сегодня жить, спокойно трудиться.

В Бресте открыли монумент «Древо жизни» в память о жертвах геноцида белорусского народа-8

Ксения Носулич, воспитанница военно-патриотического клуба «Крепость»:
Это большая гордость – быть в военно-патриотическом клубе. Я ценю свою родину, я патриот. Я думаю, мы хорошо живем, и если все останется так, как есть, то будет замечательно.

«Древо жизни» – это уже второй памятник. Первый был открыт в Гомеле. По инициативе Генеральной прокуратуры такие монументы появятся во всех областных центрах страны.

# Андрей Швед # Великая Отечественная война

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