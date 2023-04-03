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15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?

03 апреля 2023 17:39
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Новости Беларуси. 985 операций по трансплантации печени за 15 лет. Впечатляющие достижения белорусских медиков нашли отражение в уникальной выставочной экспозиции. Она сегодня, 3 апреля, открылась в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Беларуси удалось за такой короткий период времени совершить резкий скачок в трансплантологии, догнав передовые страны мира? Подробности в репортаже Глеба Прокофьева.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
2 апреля 2008 года стало точкой отсчета трансплантации печени в Беларуси. Это уникальное событие произошло за этими стенами. Однако сегодня здесь уже не операционная, а конференц-зал.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-4

На оперстоле во время той, по сути, исторической операции оказался 32-летний мужчина. Без пересадки печени жить ему оставалось буквально несколько недель. Успех первой трансплантации, безусловно, результат коллективного труда. За жизнь пациента боролась бригада из 20 человек. К слову, многие из них работают в столичном медцентре до сих пор.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-7

Елена Авдей, врач отделения трансплантации печени Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
У него нет органа, потом есть новый орган, и вдруг он начинает работать. И человек начинает разговаривать. И меняется его лицо, как в калейдоскопе, его состояние. Это необыкновенное ощущение. Ощущение чуда. Подробности.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-10

А накануне шанс продолжать полноценно жить получила Наталья Демская. На протяжении двух лет она боролась с коварным заболеванием – альвеококкозом. За это время ее печень была поражена практически наполовину. Единственным выходом спасти женщину оставалась пересадка.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-13

Наталья Демская, пациентка:
Операция была 23-го, перевели меня из реанимации. Я три дня уже здесь. Если бы не давление, я бы вообще уже хорошо ходила.

Еще одна спасенная жизнь – Игорь Новик. В ноябре прошлого года медики у мужчины выявили онкозаболевание и цирроз печени. После предварительного лечения в короткие сроки удалось найти донорский орган. Операцию провели полмесяца назад, сейчас Игорь начинает жить по-новому.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-16

Игорь Новик, пациент:
Сейчас идет процесс восстановления. Я уже с каждым днем бодрее становлюсь, сильнее.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-19

Сегодня, в знаковый день для белорусской медицины, в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии открыли уникальную выставочную экспозицию. В нашей стране пересадку печени развивали практически с нуля. Если в 2008-м начинали с 9 трансплантаций в год, то сегодня наши специалисты выполняют около сотни таких манипуляций. В листе ожидания ежегодно порядка 90 белорусов, однако ждать жизненно важную операцию им приходится не больше трех месяцев.

15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?-22

Сегодня отечественная трансплантология известна во всем мире. Наши хирурги спасают жизни, в том числе иностранных пациентов. И все же в приоритете остается здоровье именно белорусов.

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# Операции по трансплантологии # общество # Глеб Прокофьев # Елена Авдей # Фотофакт

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