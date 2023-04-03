15 лет назад в Беларуси провели первую операцию по пересадке печени! Что вспоминают те, кто боролся за жизнь пациента?

Новости Беларуси. 985 операций по трансплантации печени за 15 лет. Впечатляющие достижения белорусских медиков нашли отражение в уникальной выставочной экспозиции. Она сегодня, 3 апреля, открылась в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как Беларуси удалось за такой короткий период времени совершить резкий скачок в трансплантологии, догнав передовые страны мира? Подробности в репортаже Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

2 апреля 2008 года стало точкой отсчета трансплантации печени в Беларуси. Это уникальное событие произошло за этими стенами. Однако сегодня здесь уже не операционная, а конференц-зал.

На оперстоле во время той, по сути, исторической операции оказался 32-летний мужчина. Без пересадки печени жить ему оставалось буквально несколько недель. Успех первой трансплантации, безусловно, результат коллективного труда. За жизнь пациента боролась бригада из 20 человек. К слову, многие из них работают в столичном медцентре до сих пор.

Елена Авдей, врач отделения трансплантации печени Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

У него нет органа, потом есть новый орган, и вдруг он начинает работать. И человек начинает разговаривать. И меняется его лицо, как в калейдоскопе, его состояние. Это необыкновенное ощущение. Ощущение чуда. Подробности.

А накануне шанс продолжать полноценно жить получила Наталья Демская. На протяжении двух лет она боролась с коварным заболеванием – альвеококкозом. За это время ее печень была поражена практически наполовину. Единственным выходом спасти женщину оставалась пересадка.

Наталья Демская, пациентка:

Операция была 23-го, перевели меня из реанимации. Я три дня уже здесь. Если бы не давление, я бы вообще уже хорошо ходила. Еще одна спасенная жизнь – Игорь Новик. В ноябре прошлого года медики у мужчины выявили онкозаболевание и цирроз печени. После предварительного лечения в короткие сроки удалось найти донорский орган. Операцию провели полмесяца назад, сейчас Игорь начинает жить по-новому.

Игорь Новик, пациент:

Сейчас идет процесс восстановления. Я уже с каждым днем бодрее становлюсь, сильнее.

Сегодня, в знаковый день для белорусской медицины, в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии открыли уникальную выставочную экспозицию. В нашей стране пересадку печени развивали практически с нуля. Если в 2008-м начинали с 9 трансплантаций в год, то сегодня наши специалисты выполняют около сотни таких манипуляций. В листе ожидания ежегодно порядка 90 белорусов, однако ждать жизненно важную операцию им приходится не больше трех месяцев.