15 контрактов на 93,5 млн рублей – итоги Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Полтора десятка меморандумов и соглашений о сотрудничестве и создании совместного производства, 15 контрактов на 93,5 миллиона рублей – таковы результаты Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы роль женского бизнеса в развитии межрегионального сотрудничества стала весомее, в белорусской столице на несколько дней собрались инициативные и деятельные участницы, которые искренне ратуют за благополучие своих стран и народов. Пленарное заседание форума состоялось в Национальной библиотеке под председательством глав верхних палат парламентов двух стран.