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15 контрактов на 93,5 млн рублей – итоги Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума

07 сентября 2023 06:36
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Полтора десятка меморандумов и соглашений о сотрудничестве и создании совместного производства, 15 контрактов на 93,5 миллиона рублей – таковы результаты Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 контрактов на 93,5 млн рублей – итоги Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума-1

Чтобы роль женского бизнеса в развитии межрегионального сотрудничества стала весомее, в белорусской столице на несколько дней собрались инициативные и деятельные участницы, которые искренне ратуют за благополучие своих стран и народов. Пленарное заседание форума состоялось в Национальной библиотеке под председательством глав верхних палат парламентов двух стран.

15 контрактов на 93,5 млн рублей – итоги Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума-4

По итогам проведения мероприятий, переговоров и консультаций по направлениям сотрудничества Беларуси и Узбекистана участники женского бизнес-форума приняли декларацию.

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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