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Известный парфюмер София Гройсман презентовала в Минске свою новую парфюмерную композицию, посвященную Беларуси

14 июня 2013 13:26
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Новости Беларуси. Аромат воспоминаний. Известный парфюмер София Гройсман презентовала в Минске свою новую парфюмерную композицию, которую посвятила Беларуси, – стране, где прошло ее детство.

Идея создать аромат Синеокой у парфюмера возникла во время двухнедельного путешествия по родным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

София Гройсман, парфюмер:
Я рада здесь быть, я рада, что я родилась в этой прекрасной чистой замечательной стране, где народ просто потрясающий. И я должна сказать вам, что, чтобы я ни делал, где бы я ни была, я все равно такой же человек, как и вы все. И мне это нравится. Простые, добрые, чувствительные люди.

# общество # Парфюмерия # София Гройсман

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