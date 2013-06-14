Централизованное тестирование стартовало в Беларуси. Испытания продлятся по 28 июня

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование. 14 июня абитуриенты держали экзамен по белорусскому языку. Испытания продлятся по 28 июня. Резервный день – 4 июля.

В 2013 году по некоторым предметам увеличились минимальные баллы для подачи документов в вузы. Так, чтобы побороться за место в студенческой аудитории, по русскому и белорусскому языкам необходимо набрать хотя бы 10 баллов, а по истории и географии – не менее 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Малофеев, заместитель председателя организационной комиссии БГУ по проведению централизованного тестирования:

Порядок проведения централизованного тестирования не меняется уже многие-многие годы, поэтому и абитуриенты, и родители уже, наверное, хорошо осведомлены.

Сегодня никаких организационных накладок, опозданий, проблем с забытыми документами у нас не было.

Ирина Переплетова, абитуриентка:

Подъемные тесты. Я думала, будет намного хуже. Но все прошло, я считаю, хорошо.

Марина Черноокая, абитуриентка:

Хотелось бы получить действительно хорошие баллы, чтобы поступить, в первую очередь. Чтобы доказать самой себе, что я знаю наш родной язык.

Владимир Пашкевич, абитуриент:

Рассчитываю на 100, может быть, 99.