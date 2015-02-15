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15 февраля в Беларуси День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 2015 16:47
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Новости Беларуси. 15 февраля в Беларуси День памяти воинов интернационалистов. 26 лет назад последняя колона советских войск покинула Афганистан.

Афганское братств. Их сила в единстве. Они сохраняют память о пережитом на поле боя и передают свой опыт молодому поколению. Несмотря на свой молодой возраст, они - ветераны.

Организации воинов-интернационалистов созданы во всех районах Минской области. Одна из самых многочисленных - в Столбцовском.

Этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ о тех, кто вернулся с кровопролитной войны и сегодня остается верен традициям мужества. 

# общество # Воины-афганцы в Беларуси

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