Какие романтические легенды, приметы и места хранит в себе Минск?

14 февраля Минск наполнился цветочным ароматом, сердцами-валентинками и признаниями в любви. 14 февраля – прекрасный праздник, возможность ярко выразить свои чувства. Наш город всегда готов ко встрече с влюбленными парами, он хранит немало легенд и радует романтичными местами.

Павел Махинов, экскурсовод:

Где в Минске влюбленные назначают свидание? Одно из мест – это у Ратуши под часами. И спешат они к Ратуше по прекрасной улице, которая еще 100 лет назад называлась Губернаторской. Была одной из самых богатых улиц города Менска. После войны она получила новое обличье, а в наши дни это действительно европейский кусочек нашей столицы, города-героя, где прогуливаются в вечернее теплое, да и зимнее время все наши минские влюбленные.

Сфотографироваться в этом экипаже – хорошая примета не только для всех горожан и туристов, но и прежде всего для влюбленных и молодоженов. Он отправляет в счастливую семейную жизнь и сулит долгие отношения.

Карета возле Ратуши появилась в 2007 году и с тех пор редко остается без пассажиров. Творение замечательного скульптора Владимира Жбанова – как памятник о первом минском губернаторе Захарие Корнееве.

Верхний город таит немало легенд. Одна из них касается района современной улицы Торговой.

Согласно истории, здесь жила семья знатного минчанина, у которого было две родных дочери и одна приемная. Однажды отец нанял молодого учителя, в которого влюбились все три дочери. Он же выбрал самую младшую и красивую, и разразилась настоящая драма.

Павел Махинов, экскурсовод:

Задумали влюбленные убежать, но про это узнали две сестры, не пустили и заточили свою младшую сестру в подвал. В этот вечер разразилась страшная буря и река Свислочь вышла из своих берегов, в подвал этого дома попала вода. Так трагически погибла эта девушка. Когда парень увидел труп своей возлюбленной, он от злости, от гнева убивает сестер, а сам кончает жизнь самоубийством. И, согласно городскому преданию, их призраки долгое время жили в том доме, пока его уже не снесли в XX веке. Но по новому городскому преданию, как только начала отстраиваться улица Торговая, кто-то из влюбленных по ночам встречает призраков этих несчастных любовных отношений.

Знаете ли вы, что в губернском Минске был свой прототип 14 февраля? Исторический факт: в начале XIX века существовал весенний праздник «белого цветка».

Ученицы Мариинской женской гимназии, которая находилась в районе современной улицы Карла Маркса, украшали свои брички живыми розами, жасмином, разъезжали по улочкам и продавали цветы за небольшие деньги с целью благотворительности. У парней же были свои цели и шансы. С приходом этого праздника они могли купить цветы у девушки, которая им нравилась.

За преданиями отправляемся в старинный Лошицкий парк. Место мистическое и волшебное одновременно. Здесь скрываются тайны столетий и переплетаются судьбы известных белорусских династий.

Одна из легенд – знаменитый обручальный дуб. Возле него на месте слияния рек Лоши и Свислочи уже не один век можно увидеть влюбленные пары.

Хотя сегодня о былом величественном дубе напоминает лишь сруб (летняя гроза 2010 года оборвала жизнь старожила Лошицкой усадьбы), любовная тропа к нему не зарастает.

Павел Махинов, экскурсовод:

Согласно легенде, в далеком 1580 году князь Друцкий, который владел Лошицой, на момент свадьбы своей дочери решил посадить три дерева, три дуба. Первое – чтобы любовь молодоженов была долговечной, второе дерево – чтобы у молодоженов было здоровье и было здоровье у их потомства, третий дуб – чтобы во всех их делах им сопутствовал успех. За это время почти уцелел лишь один дуб. К нему приходили молодожены, влюбленные, чтобы попросить или загадать желание на вечную, крепкую, сильную любовь для своей пары.

С Лошицким парком связана еще одна романтическая и одновременно трагичная история любви, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Знаменитый владелец усадьбы и уважаемый общественный деятель города Евстафий Любанский в свое время женился на красивой панне Ядвиге, которая была младше его на 20 лет. Девушка же, по легенде, влюбилась в молодого генерал-губернатора Минска Мусина-Пушкина, и весь столичный бомонд обсуждал этот роман.

Павел Махинов, экскурсовод:

Мусин-Пушкин потом съехал в Петербург, но не мог оставить чувства и образ пани Ядвиги в далеком Петербурге, каждый день писал ей письма. Согласно преданию, в один из летних теплых вечеров в доме разгорелся страшный скандал и пани ушла. Через какое-то время пан Любанский отправился на ее поиски вместе со слугами. Нашли ее мертвое тело на берегу реки Свислочь.

Атмосфера старого Минска конца XIX века: яркие фасады двухэтажек, аромат кофе и брусчатка.

Сказочное Троицкое предместье – квартал для влюбленных и теплых объятий. Неспроста на мостах и арках Троицкого можно увидеть немало замочков.

Кстати, традиция соединять свои сердца таким образом и вешать замки появилась еще во Флоренции в 70-е годы. Через Европу – в Питер, затем добралась и к нам.

Павел Махинов, экскурсовод:

«Помнішь, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла». Строки, которые написал один из самых лучших романтиков Беларуси – поэт Максим Богданович, который родился здесь, в Троицком предместье. Может быть, поэтому Троицкое предместье имеет у наших влюбленных свою ауру, свою атмосферу для прогулок.

Обязательно паре нужно заглянуть на Остров скорби и мужества и посетить мемориал, посвященный белорусским воинам-интернационалистам, павшим в войне в Афганистане. Именно здесь располагается скульптура плачущего ангела. Влюбленным он сулит счастье, а для молодоженов имеет особое значение.

Павел Махинов, экскурсовод:

Подходя к этому памятнику, кладут живые цветы и любят потереть за этот памятник. Один из городских ритуалов, который объясняет, почему это делают молодожены. Рассказывают о том, что делают это девушки, молодые невесты, чтобы первым появился сын, чтобы сын не знал горя. В теплое время года иногда невеста могла умыться слезками плачущего ангела для того, чтобы будущий ребенок был красивым.

Одиноких парней и девушек город отправляет в Михайловский сквер. Здесь прописались очаровательная незнакомка и задумчивый «прикуривающий» – бронзовые скульптуры Владимира Жбанова.

Столичная легенда гласит, что если холостяк посидит на скамейке с одинокой незнакомкой и погладит ее коленку, то в скором времени обязательно найдет свою вторую половинку.

Свободным девушкам можно дотронуться до пальца «прикуривающего» – новый кавалер не заставит себя долго ждать.

В топе-мест для свиданий – столичные парки и набережные. Прогуляться в свете фонарей и помечтать в беседке на Свислочи, сфотографироваться на прекрасных мостиках парка Горького или посмотреть вдвоем на звезды в планетарии.

Прекрасным местом для признания или предложения станет смотровая площадка Национальной библиотеки или гостиницы «Беларусь».

Минск в огнях на высоте выглядит очень романтично. Кстати, прямо через дорогу от библиотеки можно заглянуть в окно в Париж и запечатлеть себя возле местной Эйфелевой башни.

Удивляйте и любите своих близких не только 14 февраля, а каждый день. Город оживает и расцветает, когда в нем есть любовь.