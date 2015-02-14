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85 дней до Великой Победы: 14 февраля 45-го бои продолжались на территории Польши

14 февраля 2015 19:02
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Новости Беларуси. 85 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. В этот день, 14 февраля 45-го, бои продолжаются на территории Польши. На севере от города Быдгощ наши войска заняли полсотни населенных пунктов. По сводкам Совинформбюро, противник потерял в боях свыше тысячи солдат и офицеров.

Страшные события не обошли стороной и территорию Чехословакии, которая была оккупирована фашистскими захватчиками. В Беларуси в это время жители пытались вернуться к нормальной жизни, до которой, по словам очевидцев событий 70-летней давности, было еще далеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Беларусь помнит # Евгений Мацкевич

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