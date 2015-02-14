Где встречают свою любовь минчане, назначают свидания и любят проводить время вместе?

У каждого своя история знакомства со своей второй половинкой, бережно хранимая в памяти до мельчайших подробностей. Узнаем, где встречают свою любовь минчане.

Минчане:

Мы познакомились около кинотеатра «Беларусь».

Мы встретились на научной конференции.

Мы познакомились в социальной сети.

Мы познакомились в Минске, это было очень давно, на дискотеке. Мы не знали, во сколько начинается дискотека, пришли туда заранее. Вот так романтично все.

Учились в одном заведении, общие друзья.

Мы познакомились как-то по старинке даже. Я место в троллейбусе уступил. Разговорились.

Зима это была, ноябрь. Начали играться в снежки, строить снеговика в компании. Все как-то закрутилось, сели на лавочку, предложил быть вместе. Так и познакомились, в принципе. Все мокрые, все в снегу.

У меня подруга учится в БНТУ. Там много мальчиков. Я пришла и как-то познакомилась с ним.

Наша первая встреча была в парке Горького. Мы катались на аттракционах, ели сладкую вату и весело проводили время.

Узнаем, где предпочитают назначать встречи влюбленные.

Минчане:

Скорее всего, возле «розочек».

«Розочки». В Минске это основная точка, где сходятся все.

На Немиге.

Иногда в кафе, иногда где-то просто в городском парке.

Недалеко от моего дома, здесь станция метро «Площадь Ленина».

Как известно, счастливые часов не наблюдают и готовы быть рядом дни напролет. Давайте узнаем, где минчане любят проводить время вместе.

Минчане:

Нам нравится гулять на Немиге или на проспекте Независимости, потому что тут красиво, старинная обстановка в Минске.

Лошицкий парк.

Нам очень понравилось одно место в Минске. Это набережная водохранилища Дрозды.

Парк Челюскинцев. Мне там нравится: свежий воздух, приятно, деревья.

Зачастую мы ходим в кинотеатр, потому что моя девушка киноман.

Поскольку мы живем в Серебрянке, там очень красивый канал, и мы там прогуливаемся очень часто, просто гуляем. Там свежий воздух, там очень красиво, рядом красивая церковь.

Одна Октябрьская чего стоит. То есть центральная улица. Просто пройтись, прогуляться. Там красивые постройки, здания, архитектура. В Минске, я думаю, действительно есть красота этого города.

Вообще по всему Минску можно гулять. Сам по себе город очень хороший.

В Минске много романтичных уголков, и День святого Валентина – это отличный повод отправиться на прогулку и найти «свое» место только для двоих.