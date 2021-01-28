15 дворовых территорий и 150 лестниц. Какие объекты будет ремонтировать ЖКХ в весенне-летний период?

Новости Беларуси. Какие объемы работы запланированы на предстоящий весенне-летний период в ЖКХ? На этот вопрос в студии программы « Большой город » ответила Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства.

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Как только позволят погодные условия, планируется приступить к ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых проездов. В этом году запланирован ремонт более 220 тысяч метров квадратных покрытия. Также будут начаты работы по ремонту объектов внешнего благоустройства, ремонт наружных лестниц, около 150 планируется отремонтировать. Также планируется выполнить капитальный ремонт 15 дворовых территорий на 25 жилых домах.

Екатерина Забенько, ведущая:

А бывают ли спокойные дни у коммунальщиков, чтобы ничего не текло, не трещало, не падало, не разбивалось, не лопалось?

Анастасия Воробьёва:

Конечно, бывают.

Екатерина Забенько:

Но это, наверное, редкие дни на вашей памяти?