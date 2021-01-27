«Все базы будут объединены в одну». В ЖКХ планируют разработать единую информационную систему

Новости Беларуси. 115.бел помогает минчанам оперативно решать многие проблемы. Для ЖКХ этот ресурс помощник? Насколько оперативно благодаря ему можно реагировать на какие-то заявки? Или поступает много лишней информации? На эти вопросы в студии программы «Большой город» ответила Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства.
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Конечно, этот ресурс для системы ЖКХ помощник. Благодаря ему эксплуатирующим организациям оперативно поступают заявки, которые оставило население. Тут же принимаются меры по выполнению этих заявок. Соответственно, контакт-центр осуществляет информационно-разъяснительную работу с населением, если какие-то заявки требуют просто разъяснения.
Екатерина Забенько, ведущая:
В 2021 году планируется еще разработать единую информационную систему для ЖКХ. Она объединит все базы. Расскажите в двух словах, как это будет работать?
Анастасия Воробьёва:
Планом мероприятий предусмотрено разработать государственную информационную систему ЖКХ, которая объединит все существующие базы. Это подомовой учет затрат по текущему и капитальному ремонту, база по начислениям за оплату жилищно-коммунальных услуг, инвентаризация жилищного фонда, заявки и обращения граждан. Все эти базы будут объединены, и можно будет увидеть всю эту информацию по каждой квартире, подъезду или дому. Это позволит повысить качество оказания жилищно-коммунальных услуг и облегчит работу коммунальщикам.
Екатерина Забенько:
Я так понимаю, что эта работа ведется, данные на сегодняшний день тоже собираются?
Анастасия Воробьёва:
Данные есть. Это раздельные информационные базы, которые существуют в системе ЖКХ, они просто будут объединены в одну, и, например, по одной квартире можно будет увидеть затраты на ремонт жилищного фонда, капитальные начисления и так далее.
Екатерина Забенько:
Можно сказать о том, что ЖКХ переживает век информатизации. Вы идете к людям не только напрямую, но и через социальные сети. В частности, в каждом районе, появились свои Telegram-каналы. Мне кажется, это тоже существенный прорыв и огромный шаг в сторону жителей Минска, которые каждую секунду нуждаются в вашей помощи, услугах. О чем вы сообщаете на страницах этих Telegram-каналов, и насколько эта информация пользуется популярностью? Сколько подписчиков уже?
Анастасия Воробьёва:
Пользуется популярностью. Подписчиков – более 5 тысяч. В Telegram-каналах ЖКХ районов и городского объединения размещается различная информация, касающаяся жилищно-коммунального хозяйства, жизни города, различные новости, плакаты, объявления, обсуждаются актуальные вопросы, гражданами вносятся предложения по совершенствованию системы ЖКХ, которые мы тоже учитываем в работе.
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