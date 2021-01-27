«Все базы будут объединены в одну». В ЖКХ планируют разработать единую информационную систему

Новости Беларуси. 115.бел помогает минчанам оперативно решать многие проблемы. Для ЖКХ этот ресурс помощник? Насколько оперативно благодаря ему можно реагировать на какие-то заявки? Или поступает много лишней информации? На эти вопросы в студии программы « Большой город » ответила Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства.

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Конечно, этот ресурс для системы ЖКХ помощник. Благодаря ему эксплуатирующим организациям оперативно поступают заявки, которые оставило население. Тут же принимаются меры по выполнению этих заявок. Соответственно, контакт-центр осуществляет информационно-разъяснительную работу с населением, если какие-то заявки требуют просто разъяснения.

Екатерина Забенько, ведущая:

В 2021 году планируется еще разработать единую информационную систему для ЖКХ. Она объединит все базы. Расскажите в двух словах, как это будет работать?

Анастасия Воробьёва:

Планом мероприятий предусмотрено разработать государственную информационную систему ЖКХ, которая объединит все существующие базы. Это подомовой учет затрат по текущему и капитальному ремонту, база по начислениям за оплату жилищно-коммунальных услуг, инвентаризация жилищного фонда, заявки и обращения граждан. Все эти базы будут объединены, и можно будет увидеть всю эту информацию по каждой квартире, подъезду или дому. Это позволит повысить качество оказания жилищно-коммунальных услуг и облегчит работу коммунальщикам.

Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что эта работа ведется, данные на сегодняшний день тоже собираются?