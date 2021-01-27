ЖЭС или товарищество собственников? Рассказываем, кто будет обслуживать новые дома в столице

Новости Беларуси. Тема программы – «На коммунальщиков надейся, а сам не плошай». Сегодня на вопросы в студии «Большого города» отвечает Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства.

Екатерина Забенько, ведущая:

На сегодня существует ли какое-то правило: будет обслуживать новый дом ЖЭС или товарищество? Часто в одном и том же доме люди разделяются в своих предпочтениях. Кто будет обслуживать их новые квартиры?