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ЖЭС или товарищество собственников? Рассказываем, кто будет обслуживать новые дома в столице

27 января 2021 06:02
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Новости Беларуси. Тема программы «На коммунальщиков надейся, а сам не плошай». Сегодня на вопросы в студии «Большого города» отвечает Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства.

Екатерина Забенько, ведущая:
На сегодня существует ли какое-то правило: будет обслуживать новый дом ЖЭС или товарищество? Часто в одном и том же доме люди разделяются в своих предпочтениях. Кто будет обслуживать их новые квартиры?

ЖЭС или товарищество собственников? Рассказываем, кто будет обслуживать новые дома в столице-1

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Главное, чтобы население было обеспечено основными жилищно-коммунальными услугами. А кто будет их предоставлять, ЖЭУ либо товарищество собственников, уже решать собственникам жилых помещений. Они самостоятельно должны принять решение, кто будет предоставлять жилищно-коммунальные услуги. Если это касается жилых домов, вновь построенных, но не введенных в эксплуатацию, то здесь решение за гражданами, которые участвовали в строительстве.

«Все базы будут объединены в одну». В ЖКХ планируют разработать единую информационную систему (подробности далее).

# Проблемы ЖКХ # общество # Анастасия Воробьева # Екатерина Забенько # Фотофакт

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