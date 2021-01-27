ЖЭС или товарищество собственников? Рассказываем, кто будет обслуживать новые дома в столице

Новости Беларуси. Тема программы – «На коммунальщиков надейся, а сам не плошай». Сегодня на вопросы в студии «Большого города» отвечает Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства.
Екатерина Забенько, ведущая:
На сегодня существует ли какое-то правило: будет обслуживать новый дом ЖЭС или товарищество? Часто в одном и том же доме люди разделяются в своих предпочтениях. Кто будет обслуживать их новые квартиры?
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Главное, чтобы население было обеспечено основными жилищно-коммунальными услугами. А кто будет их предоставлять, ЖЭУ либо товарищество собственников, уже решать собственникам жилых помещений. Они самостоятельно должны принять решение, кто будет предоставлять жилищно-коммунальные услуги. Если это касается жилых домов, вновь построенных, но не введенных в эксплуатацию, то здесь решение за гражданами, которые участвовали в строительстве.
«Все базы будут объединены в одну». В ЖКХ планируют разработать единую информационную систему (подробности далее).