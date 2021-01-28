Научились ли минчане сортировать мусор? Рассказали в столичном ЖКХ

Новости Беларуси. На сегодня практически во всех дворах Минска появились модульные контейнерные площадки для сбора мусора, и там уже расчет на тех людей, которые научились раздельно собирать и выбрасывать мусор. Научились ли минчане сортировать отходы? И готовы ли к этим модульным контейнерным площадкам? Сегодня на вопросы в студии « Большого города » отвечает Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства.

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Модульные контейнерные площадки установлены на сегодня только в 120 дворах. Они представляют собой площадку, на которой можно осуществлять раздельный сбор коммунальных отходов как в смешанном виде, так и стоят контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов – пластик, стекло, бумага – и отдельный модуль для крупногабаритного мусора.

Это контейнерная площадка современного вида, которая, по нашему мнению, позволит населению разделять отходы, создала определенные комфортные условия для этого, потому что зачастую контейнеры для раздельного сбора стояли не в одном месте на дворовой территории.

Что касается установленных модульных контейнерных площадок, они есть как на дворовых территориях домов, где уже заварены мусоропроводы и люди выносили и сортировали отходы раздельно, им созданы более комфортные условия, так и на придомовых территориях, где еще мусоропроводы не заварены и коммунальными службами ведется работа с населением по получению согласия на консервацию мусоропроводов.

Какие результаты принесла контейнерная площадка современного вида? Пока рано об этом говорить, но мы видим, что люди активно сортируют, у них возникают вопросы, куда правильнее выбросить мусор, в какой контейнер. Интерес к этому есть, и я думаю, что результат будет.