145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Самый лучший подарок к празднику. В новогоднюю ночь в Беларуси на свет появились 145 малышей. Первой стала девочка. Она родилась в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот первенец в Минске – мальчик. 3 января в роддомах чествовали мам и малышей, которые родились в новогоднюю ночь. Съемочная группа СТВ присоединилась к поздравлениям.

Вот так он сегодня встречает гостей. Впрочем, капризы вполне оправданы. Только родился, а его уже снимают десятки объективов. Ведь Андрей – первый малыш, родившийся в столице в 2019. Сегодня семью с радостным событием поздравил и министр здравоохранения.

Александр к появлению второго сына в семье был готов, но к такому повороту событий вряд ли. Всего пару часов до Нового года – и вдруг спешка, партнерские роды... Хорошо, что рядом оказалось плечо профессионалов. Александр Куневич:

Всё было профессионально.

Это событие мы запомним на всю жизнь. До конца января всем молодым мамам столицы будут вручать вот такие подарки. К этому событию готовились с лета: 14 тысяч родителей голосовали за то, каким будет беби-бокс. Так, в нем оказались необходимая косметика, подгузники и даже электронный градусник. Воплощение этой идеи не потребовало бюджетного финансирования.

Подарки собраны при поддержке партнеров проекта. Инициаторы – одна из общественных организаций и Минздрав. Валерий Малашко: «Мы должны мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей» 1 января семья белорусов стала больше на 145 маленьких граждан. В лидерах оказался юго-западный регион. Брестчанка Марина в новогоднюю ночь даже успела посидеть за праздничным столом. Но недолго.