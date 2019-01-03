Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Новости Беларуси. Жители Лиозненского района своими силами построили лыжню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Соловьевых из агрогодка Пушки сделала трассу 10 лет назад и всё это время поддерживают ее в рабочем состоянии.

Для новичков – круг в 1700 метров, без резких поворотов и горок. Для любителей более острых ощущений – трасса на полкилометра длиннее и более сложная. На малую родину лыжников-энтузиастов отправилась корреспондент Анастасия Аласания. Наталья с улыбкой вспоминает лыжи своего детства. Едва переставляла ноги, а снег комьями налипал к деревянной поверхности. Вместо удобных ботинок – валенки. Вместо легкой куртки – шуба.

Наталья Соловьева, житель деревни Пушки:

Мне 40 лет было. Муж с сыном затеяли эту трассу. Сделали, люди стали приезжать. То есть я на работе, прихожу, смотрю, люди на машинах приезжают. Лыжи одевают и едут. Интересно, у меня трасса сразу как выходишь из дома, а я не катаюсь. Взяла какие-то лыжи старенькие и втихаря давай учиться.

10 лет назад она встала на лыжи и некогда ненавистный спорт начал приносить удовольствие. Да и мужчин своих важно было поддержать. Муж и сын пропадали на лыжне сутками. Сначала строили, потом обкатывали.

Игорь Соловьев, житель деревни Пушки:

Физический труд. Полтора месяца каждый день в лесу. Где-то закапываешь, корни мешают.

Анастасия Аласания, СТВ:

Увлечение с профессиональным подходом. Укатывает трассу этот снегоход. Ежедневно он проходит до 20 километров. Специальные приспособления к нему придумал хозяин. Например, санки для классического хода сделаны из металлолома.

Постепенно к супругам присоединились и другие любители зимнего вида спорта. Вместе работают, вместе и катаются. Например, перед соревнованиями. Среди сельских лыжников страны уверенно держат лидирующие позиции.

Александр Никонов, житель деревни Пушки:

Катает, укатывает трассу, подготавливает, чистит к соревнованиям: и к районным, и к детским. Благодаря ему эта трасса существует.

Александр Медведев, житель деревни Пушки:

На энтузиазме всё и строится. Если бы не Игорь, мы таких результатов не показывали бы. В то время, когда трассы не было, ездили где попало. Появилась трасса, начали тренироваться – появился и результат.