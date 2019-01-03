Найти работу онлайн. Узнать о вакансиях в Минске можно на сайте Государственной службы занятости

Новости Беларуси. Найти работу онлайн. С 3 января минчане смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями только на портале Государственной службы занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Раньше информация находилась на собственном сайте Комитета по труду, занятости и социальной защите.

Изменения связаны с вводом нового программного комплекса. Новая автоматизированная система управления улучшит информационное взаимодействие между службой занятости, налоговой инспекцией, фондом социальной защиты, органами МВД и ЖКХ.