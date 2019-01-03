Прямой эфир

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

03 января 2019 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник своими руками. В Минске подведены итоги конкурса на лучшую елочную игрушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мышиный король, Щелкунчик и мадам Баттерфляй – персонажи любимых спектаклей украсили главную елку Большого театра. Самой популярной игрушкой стала балерина. Всего здесь было представлено более 140 поделок.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -1

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -3

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -5

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -7

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -9

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -11

В награду каждый победитель получил билет на спектакль и сладкие призы.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -14

Светлана Казюлина, заместитель генерального директора Большого театра оперы и балета:
Здесь вы найдете ватные палочки, здесь вы найдете макароны...

Мы старались подойти с точки зрения – самый младший участник, самый оригинальный балетный персонаж, самые оригинальные материалы, которые были использованы.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -17

Елена Ставер:
Решили сделать композицию. Назвали «Балет». Все принимали участие. Папа каркас сделал, дети салфетки крутили, бисер собирали. То есть можно посмотреть, что там задействовано несколько техник.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -20

Татьяна Семченко:
Я делала одежду, а брат делал метелку и лапти.

Отметим, конкурс новогодней театральной игрушки в Большом театре проходит в пятый раз. Традиция не только помогает сплотить и приобщить к искусству семьи, но и дарит радость детям-сиротам. Все поделки передадут в одну из школ-интернатов Минска.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -23

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета -25

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Найти работу онлайн. Узнать о вакансиях в Минске можно на сайте Государственной службы занятости
03 января 2019 17:32

Найти работу онлайн. Узнать о вакансиях в Минске можно на сайте Государственной службы занятости

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню
03 января 2019 17:02

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома
03 января 2019 17:01

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома