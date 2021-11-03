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Наиболее востребованы строители и медики. Сколько человек трудоустроились в Мядельском районе за год?

03 ноября 2021 13:23
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Новости Беларуси. С начала 2021 года в Минской области трудоустроено более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее востребованы рабочие специальности. Самый низкий уровень безработицы – в Минском и Стародорожском районах.

Наиболее востребованы строители и медики. Сколько человек трудоустроились в Мядельском районе за год?-1

На Мядельщине трудоустроено 170 граждан. Механизм отлажен. В районе на одного безработного приходится 10 вакансий. Наиболее востребованы специалисты в сфере агропромышленного комплекса, строительства и здравоохранения. При необходимости безработных направляют на обучение, где они могут получить квалификацию. Этой возможностью в 2021 году воспользовались семь человек.

Наиболее востребованы строители и медики. Сколько человек трудоустроились в Мядельском районе за год?-4

Александр Апанович, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Мядельского райисполкома:
Наши безработные граждане имеют право и претендуют на получение субсидии от государства на организацию предпринимательской деятельности. В этом году два наших безработных гражданина получили субсидию на такой вид деятельности. Граждане обращаются к нам в сектор занятости населения, регистрируются в установленном порядке.

Наиболее востребованы строители и медики. Сколько человек трудоустроились в Мядельском районе за год?-7

По сравнению с 2020 годом количество безработных в Мядельском районе снизилось. Сейчас в управлении по труду, занятости и социальной защите зарегистрировано 19 человек.  

# Трудоустройство # общество # Александр Апанович # Фотофакт

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