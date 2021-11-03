Наиболее востребованы строители и медики. Сколько человек трудоустроились в Мядельском районе за год?

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Минской области трудоустроено более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее востребованы рабочие специальности. Самый низкий уровень безработицы – в Минском и Стародорожском районах.

На Мядельщине трудоустроено 170 граждан. Механизм отлажен. В районе на одного безработного приходится 10 вакансий. Наиболее востребованы специалисты в сфере агропромышленного комплекса, строительства и здравоохранения. При необходимости безработных направляют на обучение, где они могут получить квалификацию. Этой возможностью в 2021 году воспользовались семь человек.

Александр Апанович, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Мядельского райисполкома:

Наши безработные граждане имеют право и претендуют на получение субсидии от государства на организацию предпринимательской деятельности. В этом году два наших безработных гражданина получили субсидию на такой вид деятельности. Граждане обращаются к нам в сектор занятости населения, регистрируются в установленном порядке.