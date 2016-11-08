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140 лет сеять зерно знаний – собрать урожай опыта: Марьиногорский аграрно-технический колледж

08 ноября 2016 19:38
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Новости Беларуси. Опыт поколений и передовые аграрные технологии. Одно из лучших учебных заведений страны по подготовке  специалистов для сельского хозяйства работает в Марьиной Горке. Местный аграрно-технический колледж в этом году отметил 140-летний юбилей. О знаниях на благо большого урожая рассказали в программе «Центральный регион».

Сельскохозяйственную школу открыли 140 лет назад при православном соборе в Марьиной Горке

140 лет сеять зерно знаний – собрать урожай опыта: Марьиногорский аграрно-технический колледж-1

Выпускники учебного заведения работают в США, Великобритании, странах СНГ

Именно в аграрно-техническом колледже получили образование 16 докторов сельскохозяйственных наук, десятки руководителей предприятий.

140 лет сеять зерно знаний – собрать урожай опыта: Марьиногорский аграрно-технический колледж-4

Это – единственное учебное заведение в Беларуси, где занимаются садоводством 

140 лет сеять зерно знаний – собрать урожай опыта: Марьиногорский аграрно-технический колледж-7

# общество # Сельское хозяйство

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