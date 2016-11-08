140 лет сеять зерно знаний – собрать урожай опыта: Марьиногорский аграрно-технический колледж
Новости Беларуси. Опыт поколений и передовые аграрные технологии. Одно из лучших учебных заведений страны по подготовке специалистов для сельского хозяйства работает в Марьиной Горке. Местный аграрно-технический колледж в этом году отметил 140-летний юбилей. О знаниях на благо большого урожая рассказали в программе «Центральный регион».
Сельскохозяйственную школу открыли 140 лет назад при православном соборе в Марьиной Горке
Выпускники учебного заведения работают в США, Великобритании, странах СНГ
Именно в аграрно-техническом колледже получили образование 16 докторов сельскохозяйственных наук, десятки руководителей предприятий.
Это – единственное учебное заведение в Беларуси, где занимаются садоводством