Белорусские 3D-принтеры и ещё 60 проектов: продлен срок подачи заявок на «Ярмарку идей»

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Организаторы Ярмарки инновационных идей продлили сроки подачи заявок.

Так каждый желающий может презентовать свои проекты. Участие в престижном мероприятии бесплатное. В ярмарке примут участие зарубежные эксперты и представители индустриальных корпораций, а также центры трансфера технологий. Впрочем, это как раз та площадка, на которой бизнес, производство и генераторы идей находят друг друга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, всего уже прислано более 100 идей. Из них члены экспертного совета отберут около 60.

Владимир Казбанов, председатель ОО «Центр молодежных инноваций»:

В этом году очень много заявок биотехнологической и медицинской тематики. Интересно отметить такие проекты, как 3D-принтеры. Причем 3D-принтеры белорусского производства.