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Каких сотрудников не хватает минским больницам и поликлиникам?

08 ноября 2016 18:33
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Новости Беларуси. В столице улучшилась ситуация с медицинскими кадрами. Особенно это заметно по обеспечению учреждений здравоохранения сотрудниками со средним медицинским образованием.

Сегодня городу не хватает 1800 акушеров и медицинских сестер.

Для сравнения: в прошлом году эта цифра достигала 2100. В 2015 году столичным лечебницам не хватало 700 врачей, сегодня – 600.

А вот укомплектованность врачами-педиатрами составляет 100%, терапевтами – 92%.

Немалую роль играют студенты. В последние два года целевых направлений на обучение выдаётся значительно больше, что решает вопрос распределения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Спрос на медицинских сотрудников имеет место практически в каждом медицинском учреждении. Нам требуются врачи, и, в особенности, работники со средним медицинским образованием. Не смотря на то, что в Минске имеется два колледжа: Белорусский государственный колледж и Минский медицинский колледж, всё-таки проблема ощутима. Как правило, они распределяются в наше, столичное здравоохранение.

Но многие едут и регионы работать, там тоже нужны кадры.

# общество # Учреждения здравоохранения # Георгий Будревич

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