В Лиде белорусскому инвалиду-колясочнику Александру Авдевичу заасфальтировали дорогу возле дома

Новости Беларуси. Хорошие новости пришли из Лиды. Знаменитому белорусскому инвалиду-колясочнику Александру Авдевичу заасфальтировали дорогу возле дома.

Эту проблему месяц назад поднял и наш телеканал.

В программе «Неделя» рассказали, как молодой человек на хэнд-байке проехал 4 тысячи километров по Европе. Буквально «на руках»: Александр в результате аварии не может ходить.

Но это не мешает ему вести активный образ жизни.

Лидчанин возглавил в своем городе общественную организацию инвалидов-колясочников, ездит по странам, выступает за безбарьерную среду – его имя стало символом борьбы за права людей с ограниченными возможностями.

А вот свои права молодому человеку удалось отстоять только сейчас.

Выехать из собственного дома Александру удавалось только с чьей-то помощью.

Дорога в периоды межсезонья превращалась в трясину.

Мало того, что было физически трудно, то есть все колеса были полностью в грязи: и передние, и задние. Плюс еще коляска начинала буксовать.

Чиновники наконец-то услышали его просьбу. Последние события стали настоящим праздником не только для Александра, но и для всех жителей улицы: ровный асфальт строительная техника уложила за считаные дни.

Александр Авдевич, руководитель Лидской общественной организации инвалидов-колясочников:

Поблагодарить я, конечно же, хочу местные власти, местное ЖКХ, всех ребят, которые откликнулись, поучаствовали, которые не остались равнодушными к этой проблеме. Наверное, председателя нашего райисполкома, почему бы и нет, мне кажется он 100 % был в курсе, Ну и конечно все средства массовой информации, которые рассказали об этом.

К слову, недавно молодой человек вернулся из очередного путешествия. В Турции устроили в честь белорусского инвалида-колясочника веломарафон под лозунгом «Каждый может ездить на велосипеде», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.