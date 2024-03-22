14 районов Минской области приступили к севу ранних яровых культур

Новости Беларуси. В Минской области к севу ранних яровых культур приступили 14 районов. В общей сложности освоено более 3 % площадей. В этой структуре зернобобовые занимают не менее 30 %. Многие районы целенаправленно увеличили в этом году площади под эти культуры. В их числе и Молодечненский. Подробнее в сюжете Ангелины Шигалевой.

Если многие южные хозяйства ведут сев, то молодечненские в ожидании старта. Здесь все готово: техника, семена, кадры. На поля уже вывозится органика, подготавливается почва. Только в сельхозорганизации «АФ Модуль» своего часа ждут десятки механизаторов. И мощная техника. Ведь она помогает ускорить темпы посевной.