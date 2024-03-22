Прямой эфир

14 районов Минской области приступили к севу ранних яровых культур

22 марта 2024 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области к севу ранних яровых культур приступили 14 районов. В общей сложности освоено более 3 % площадей. В этой структуре зернобобовые занимают не менее 30 %. Многие районы целенаправленно увеличили в этом году площади под эти культуры. В их числе и Молодечненский.

Подробнее в сюжете Ангелины Шигалевой.

14 районов Минской области приступили к севу ранних яровых культур-1

Если многие южные хозяйства ведут сев, то молодечненские в ожидании старта. Здесь все готово: техника, семена, кадры. На поля уже вывозится органика, подготавливается почва. Только в сельхозорганизации «АФ Модуль» своего часа ждут десятки механизаторов. И мощная техника. Ведь она помогает ускорить темпы посевной.

14 районов Минской области приступили к севу ранних яровых культур-4

Ангелина Шигалева, корреспондент:
Например, это сеялка за два сезона уже хорошо себя зарекомендовала. Оснащена автоматической навигацией, что позволяет точно работать прицепному агрегату. Уникальность и в том, что она способна не только сеять, но и подготовлять почву, вносить удобрение.

Современные технологии здорово выручают: точное земледелие экономит ресурсы, повышает урожайность.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
23 марта во всех районах Минска пройдут традиционные субботники
22 марта 2024 17:58

23 марта во всех районах Минска пройдут традиционные субботники

«Сделано очень многое». Как решения, принятые на третьем съезде ВНС, повлияли на развитие Беларуси?
22 марта 2024 17:39

«Сделано очень многое». Как решения, принятые на третьем съезде ВНС, повлияли на развитие Беларуси?

3 года лишения свободы и штраф. В Минске вынесли приговор пропагандисту экстремистской организации
22 марта 2024 17:36

3 года лишения свободы и штраф. В Минске вынесли приговор пропагандисту экстремистской организации

Впервые выпустили комплекты постельного белья с серебряными нитями. Рассказываем об инновациях «Беллегпрома»
22 марта 2024 17:22

Впервые выпустили комплекты постельного белья с серебряными нитями. Рассказываем об инновациях «Беллегпрома»

«Доходит до панических атак». Что такое синдром FOMO?
22 марта 2024 17:19

«Доходит до панических атак». Что такое синдром FOMO?

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог
22 марта 2024 17:15

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог

Палач Хатыни – кто такой украинец Владимир Катрюк и почему его считали жестоким даже фашисты?
22 марта 2024 17:01

Палач Хатыни – кто такой украинец Владимир Катрюк и почему его считали жестоким даже фашисты?

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?
22 марта 2024 16:59

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?

В ХIХ веке модистки не отличались здоровьем. Почему одежда в то время была опасной?
22 марта 2024 16:54

В ХIХ веке модистки не отличались здоровьем. Почему одежда в то время была опасной?

Мужчина умер от анафилактического шока! История отравления латексом
22 марта 2024 16:51

Мужчина умер от анафилактического шока! История отравления латексом

В день хатынской трагедии во всех школах Беларуси прошли уроки памяти
22 марта 2024 13:55

В день хатынской трагедии во всех школах Беларуси прошли уроки памяти

Открылась фотовыставка «История ЖКХ Минска» – о чём снимки расскажут посетителям?
22 марта 2024 13:33

Открылась фотовыставка «История ЖКХ Минска» – о чём снимки расскажут посетителям?