Внести свой вклад в благоустройство и озеленение своего города могут и минчане. Завтра, 23 марта, во всех районах Минска пройдут традиционные субботники, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в таких акциях – обязанность каждого, ведь порядок в стране начинается со своего двора, что неоднократно подчеркивал глава государства. В уборке озелененных территорий Минска уже поучаствовали около 7,5 тысячи человек. К общему делу может присоединиться любой желающий. Жилищные организации помогут с инвентарем.

Также горожан приглашают принять участие в акции «Зеленый двор вместе!» У жителей Минска есть возможность выбрать место и сорт растений. К слову, в период весеннего марафона только предприятия зеленого строительства высадили более 300 деревьев и 2 тысячи кустарников.

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