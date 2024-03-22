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3 года лишения свободы и штраф. В Минске вынесли приговор пропагандисту экстремистской организации

22 марта 2024 17:36
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Три года лишения свободы и штраф в размере 20 тысяч рублей. Минский городской суд вынес приговор пропагандисту экстремистской организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 года лишения свободы и штраф. В Минске вынесли приговор пропагандисту экстремистской организации-1

Виновным в вовлечении людей в противозаконную деятельность через социальные сети и мессенджеры признан бывший журналист Игорь Корней. Он активно сотрудничал с редакцией, которая была ликвидирована решением Верховного Суда еще в 2021 году. Писал для интернет-ресурсов негативные материалы о нашей стране. В своих статьях подсудимый давал ложную картину об экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси.

3 года лишения свободы и штраф. В Минске вынесли приговор пропагандисту экстремистской организации-4

Николай Дятел, прокурор отдела прокуратуры Минска:
Корней Игорь Петрович признан виновным во вхождении лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (участии в экстремистском формировании). На основании части 3 статьи 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 500 базовых величин. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

В суде пропагандист признал свою вину и согласился с приговором.

# Судебная система Беларуси # общество

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