Лишний вес: проблема эстетики или здоровья?

Всемирная организация здравоохранения признала избыточный вес неинфекционной болезнью 21 века. Согласно последним данным, треть населения нашей страны страдают от лишних килограммов.

Николай Дорох, руководитель Минского городского центра герниологии и бариатрической хирургии 4-й клинической больницы:

Мы лечим здоровье людей. Те пациентки, которые весят 90, 70 килограмм и хотят еще сбросить вес, мы такими не занимаемся. Мы лечим пациентов, которые страдают ожирением, избыточным весом.

Статистика для Беларуси неутешительна. У нас порядка 30% (это не намного меньше, чем у американцев) людей, страдающих ожирением. У нас были пациенты, которые не выходят по 3-4 года на улицу. Поэтому на улице таких пациентов очень сложно увидеть.

Более 25% избыточной массы тела — уже нужно бить тревогу. Это уже лишнее, это уже первая степень ожирения.

Жанна Наумович, похудела на 59 кг:

Я самостоятельно не могла сбросить вес. Дело в том, что я пыталась сесть на диету неоднократно. Получается так, что сбрасывала 10, набирала 15. Чем больше я сбрасывала сама, тем больше я потом, причем за короткое время, набирала.

Когда я стала себя сдерживать и понимать, что нельзя есть в таких объемах, я стала очень раздражительная, нервная.

Николай Дорох:

Сегодняшнее направление бариатрической хирургии во всем мире идет по трем основным позициям. Ограничительная операция (бандажи на желудок, например), шунтирующие операции (когда ускоряется прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту, естественно, уменьшается всасываемость) и третье направление — комбинация двух предыдущих.

Мы это используем. Я пытаюсь это сделать индивидуально, не в коммерческих целях.

Алексей Верещако, клинический психолог:

На мой взгляд, очень важный вопрос здесь — проблема поддержания веса. Успешным снижение веса считается только тогда, когда в течение двух как минимум лет человек поддерживает хотя бы уровень –10% от начала веса. Не сколько человек сбросил разово, а что с ним происходит через два года.

Голодание — способ набора веса, а не его снижения.

Элеонора Капитонова, руководитель центра оздоровительного питания и содействия здоровью:

Это очень серьезная проблема. Практически каждый второй взрослый и каждый третий ребенок в нашей стране имеет избыточный вес. Я говорю избыточный вес, это не нужно путать с ожирением (процент ожирения меньше), но избыточный вес — это начало.

Есть какие-то бытовые советы, которые каждый может дома выполнить?

Элеонора Капитонова:

Советы очень простые. Во-первых, нужно регулярно питаться. Очень важен режим питания. Считается, что не менее трех раз должно быть питание, желательно, чтобы еще два небольших приема пищи между основными приемами.

По большому счету время не имеет значения. Главное, чтобы не получилось, что человек поел и лег спать, должно пройти хотя бы 2–3 часа до сна. То, что съел, как-то должно расходоваться, уйти на дело, а не складироваться.

Физические нагрузки.

Алексей Верещако, клинический психолог:

Любовь к себе — желание стать лучше. И каждый сброшенный килограмм — больше энергии, больше движения. Изучайте больше языков, путешествуйте, ходите на выставки, в театры. Помните, что у человека 100 млрд. нейронов — это огромная мощность, которая должна быть задействована позитивными эмоциями, любовью к жизни. То, что лучше всего позволяет сбросить вес. Главное — это мотивация. Если есть мотивация, все остальное решится обязательно.