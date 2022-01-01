14 бесправников, 90 гололёдных травм. Как прошла новогодняя ночь в Беларуси?

Новости Беларуси. Новый год в стране прошел без серьезных происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В местах проведения праздничных мероприятий дежурили работники МЧС. Каких-либо чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за использования пиротехники, не зафиксировано.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси:

В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах. В местах проведения новогодних гуляний сотрудники милиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. В целом криминогенная обстановка по республике достаточно спокойная. В новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно.

МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение. Выражаю уверенность, что и последующие выходные дни пройдут также спокойно и без происшествий. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме.