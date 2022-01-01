Готовим утку на новогодний стол. Рецепт от шеф-повара

Новости Беларуси. Новый год и Рождество, пожалуй, самые яркие праздники в году. И самые семейные, поэтому нам особенно важны красивые традиции. И каждый год остро стоит вопрос: каким блюдом удивить своих родных и близких, которые соберутся вместе за одним большим столом, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валения Яскевич, корреспондент:

Сегодня мы вместе с Дмитрием расскажем вам, как приготовить утку к праздничному столу. Дмитрий, расскажите, что нам для это нужно?

Дмитрий Новицкий, шеф-повар:

Естественно, нам для этого нужна утка. Утку я использую французской породы мулард. Подготовить ее нужно заранее, я советую за три часа минимум, а лучше за сутки. Ее нужно засолить, для этого я использую соль, приправу «Пять специй» и перец. Далее берем гречку. Я зафаршировал ее в русском стиле, потому что люблю русскую кухню. Мы взяли гречку, белые грибы, лук шалот, немного тимьяна, сделали начинку. Зафаршировали нашу утку. Пахнет она класс. Вот наша уточка. Осталось мне ее буквально заколировать. Сейчас мы будем закладывать ее в духовку и придавать ей красивый цвет и хрустящую корочку. Добавим апельсины и добавим яблоки, чтоб был гарнир классический. К блюду также идеально подойдет грушевый соус, приготовленный на основе красного вина с добавлением трав. Украсить его можно абсолютно любым способом. В нашем случае это будут фрукты. Нарезаем дольками яблоки и апельсины. Дмитрий Новицкий:

Выкладываем наши профессионально нарезанные яблоки и апельсины на утку.

Остались последние штрихи. Дмитрий Новицкий:

Отправляем нашу утку в духовку. Температура должна быть достаточно высокой, в моем случае тут 230 градусов, но это профессиональная печка. В домашнем случае это, наверное, где-то 250 градусов. Дайте ей минут 5-7. Когда корочка станет хрустящей – можно доставать и подавать к столу. Бульон, или на кулинарном сленге – сок, который остался после запекания, можно использовать для соуса или как основу для супа.

Дмитрий Новицкий:

Наша утка готова, вы можете это видеть по корочке. Чтобы понять, что корочка ваша готова, должен быть соответствующий звук – хрустящий. Естественно, мы это все перекладываем на красивую тарелку, красиво это все украшаем, можно добавить какой-то зелени. Валерия Яскевич:

Спасибо вам за рецепт, а вам успехов в приготовлении. Дмитрий Новицкий:

Приятного аппетита.