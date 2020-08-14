14 августа православные отмечают Медовый Спас

Новости Беларуси. Православные отмечают Медовый спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник приходится на первый день Успенского поста и имеет постоянную дату – 14 августа.

В этот день у пасечников традиционно начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Тем самым благословлялось его употребление в пищу. Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и медом, пироги и булочки. Кроме того, верующие несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.

Традиции и запреты. Что нужно знать о Медовом Спасе