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14 августа православные отмечают Медовый Спас

14 августа 2020 06:40
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Новости Беларуси. Православные отмечают Медовый спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник приходится на первый день Успенского поста и имеет постоянную дату 14 августа.

14 августа православные отмечают Медовый Спас-1

В этот день у пасечников традиционно начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Тем самым благословлялось его употребление в пищу. Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и медом, пироги и булочки. Кроме того, верующие несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.

Традиции и запреты. Что нужно знать о Медовом Спасе

14 августа православные отмечают Медовый Спас-4

Что касается Успенского поста, то он довольно строгий. Верующие в течение двух недель должны полностью воздержаться от пищи животного происхождения. Зато в меню свежие овощи, фрукты и, конечно, мед.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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