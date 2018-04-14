Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в БСМП Минска

Новости Беларуси. Линн Тернер – экс-вокалист группы Deep Purple – госпитализирован в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, артист был доставлен в БСМП в Минске.

Пациент поступил в медучреждение с инфарктом миокарда. Его лечение проводится всеми возможными современными методами.

Сейчас состояние музыканта стабильно.

В июле прошлого года за помощью белорусских специалистов обращался солист легендарной группы Depeche Mode Дейв Гаан. Перед концертом в Минске музыканту стало плохо. Он был госпитализирован с кишечным расстройством.