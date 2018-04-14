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Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в БСМП Минска

14 апреля 2018 08:50
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Новости Беларуси. Линн Тернер – экс-вокалист группы Deep Purple – госпитализирован в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, артист был доставлен в БСМП в Минске.

Пациент поступил в медучреждение с инфарктом миокарда. Его лечение проводится всеми возможными современными методами.

Сейчас состояние музыканта стабильно.

В июле прошлого года за помощью белорусских специалистов обращался солист легендарной группы Depeche Mode Дейв Гаан. Перед концертом в Минске музыканту стало плохо. Он был госпитализирован с кишечным расстройством.

«Спасибо за добрые пожелания»: солист Depeche Mode выписан из больницы в Минске (читать далее).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Линн Тернер

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