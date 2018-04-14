США, Великобритания и Франция атаковали Сирию

Мировые информагентства ночью распространили срочное сообщение: США, Великобритания и Франция начали боевые действия против Сирии. Небо над страной озарилось огнем. Как заявил Дональд Трамп, выступая с обращением из Белого дома, ракетные удары нанесены по объектам, связанным с производством химического оружия. Он подчеркнул, что операция начата в ответ на якобы имевшую место 7 апреля и предпринятую правительственными силами Сирии химическую атаку в городе Дума. Напомним, Трамп после этого оскорбительно назвал Башара Асада «животным».

Позже ТАСС со ссылкой на сирийское информагентство SANA сообщил, что американские ракеты коалиции – их насчитали около 30 – не достигли цели, а были сбиты силами ПВО страны.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по Сирии произошел именно тогда, когда у страны появился шанс на мирное будущее. При этом, как подчеркнула Захарова, Соединенные Штаты Америки должны осознавать всю ответственность за совершенные действия. Ведь Белый дом не дождался отчета по запрещению химического оружия, а свои выводы сделал, опираясь на публикации в СМИ.

В обстреле Сирии использовались авиационные крылатые ракеты Storm Shadow.

Крылатые ракеты Storm Shadow – совместная англо-французская разработка. Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением.

Первые стрельбы прошли во Франции в конце декабря 2000 года. Поступила на вооружение с 2002 года. Инерциальная система наведения, после запуска расчет траектории осуществляется бортовым компьютером, который использует систему GPS и режим сопоставления местности в районе цели. Ракета была впервые использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании. Тактико-технические характеристики:

Масса: ~ 1300 кг

Длина: 5,1 м

Диаметр: 0,166 м

Размах крыла: 2,84 м

Боевая часть: 450 кг,

тяга двигателя: 4,5-5,7 кН

Дальность: свыше 250 км

Высота полёта: 30-40 м

Скорость: ~1000 км/ч

Страны, на вооружении которых состоит: Великобритания, Франция, Италия, Греция, ОАЭ.