МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии

Республика Беларусь решительно осуждает удары, которые были нанесены по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«Республика Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля 2018».

В ведомстве отмечают, что ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона.

МИД призывает стороны прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликта за столом переговоров при помощи мирных средств.

«Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии».

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Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совбезу ООН.

В заявлении также сказано, что всем членам Совбеза ООН нужно приложить максимум усилий для выполнения возложенной на них задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности.

Напомним, что США вместе с Францией и Великобританией нанесли ракетный удар по Сирии.

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой здесь.