В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ

Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает удары по территории Сирии и призывает все стороны конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН

В ООН готовятся к заседанию Совета Безопасности. В МИД Беларуси отметили: всем участникам этой встречи следует приложить максимальные усилия, чтобы восстановить международный мир и безопасность.