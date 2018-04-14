В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ

Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает удары по территории Сирии и призывает все стороны конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН
В ООН готовятся к заседанию Совета Безопасности. В МИД Беларуси отметили: всем участникам этой встречи следует приложить максимальные усилия, чтобы восстановить международный мир и безопасность.
В связи с обострением ситуации вокруг Сирии на экстренное совещание сегодня соберутся и страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности.