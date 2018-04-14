Прямой эфир

В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ

14 апреля 2018 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает удары по территории Сирии и призывает все стороны конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН

В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ-1

В ООН готовятся к заседанию Совета Безопасности. В МИД Беларуси отметили: всем участникам этой встречи следует приложить максимальные усилия, чтобы восстановить международный мир и безопасность.

В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ-4

В связи с обострением ситуации вокруг Сирии на экстренное совещание сегодня соберутся и страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности.

# Фотофакт # Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии обнаружены останки мужчины с ножом вместо руки
14 апреля 2018 12:51

В Италии обнаружены останки мужчины с ножом вместо руки

МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии
14 апреля 2018 08:31

МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии

США, Великобритания и Франция атаковали Сирию
14 апреля 2018 06:17

США, Великобритания и Франция атаковали Сирию