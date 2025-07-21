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Мэры Минска и Циндао подписали меморандум об укреплении партнерских отношений между городами

21 июля 2025 18:01
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Расширение межрегионального взаимодействия. Мэры Минска и Циндао подписали меморандум об укреплении партнерских отношений между городами. Стороны договорились об углублении сотрудничества в сферах промышленности, спорта и туризма, культуры и образования, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мэры Минска и Циндао подписали меморандум об укреплении партнерских отношений между городами-2

Также в рамках визита в Китай председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил в Циндао компанию по производству бытовой техники и электроники. Кроме того, предприятие занимается разработкой комплексных решений для умных городов. Это интеллектуальное управление транспортом и энергосберегающие системы. Есть и проекты в цифровом здравоохранении. 

Владимир Кухарев ознакомился с разработками предприятия с акцентом на развитие «умных городов». Особое внимание – системам автоматизации процессов и энергосберегающим технологиям.

# Владимир Кухарев # Беларусь-Китай

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