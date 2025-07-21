Расширение межрегионального взаимодействия. Мэры Минска и Циндао подписали меморандум об укреплении партнерских отношений между городами. Стороны договорились об углублении сотрудничества в сферах промышленности, спорта и туризма, культуры и образования, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также в рамках визита в Китай председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил в Циндао компанию по производству бытовой техники и электроники. Кроме того, предприятие занимается разработкой комплексных решений для умных городов. Это интеллектуальное управление транспортом и энергосберегающие системы. Есть и проекты в цифровом здравоохранении.

Владимир Кухарев ознакомился с разработками предприятия с акцентом на развитие «умных городов». Особое внимание – системам автоматизации процессов и энергосберегающим технологиям.