Президент: «Просто так сотрудничать сегодня нечего, надо решать конкретные задачи»

Беларусь расширяет свое дипломатическое присутствие в России. Вопрос укрепления региональных связей открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В статусе главы региона Вячеслав Федорищев впервые, в губернаторском кресле меньше года, но в Беларуси уже бывал не раз в составе правительственной делегации Тульской области, где до этого работал. Встреча с нашим Президентом была уже в марте этого года. Тогда представительная российская делегация презентовала беспилотные возможности России. Дроны – одна из уникальных компетенций Самарской области и направления нашего сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Космос есть космос. И авиастроение, и ракетостроение у вас на высочайшем уровне. У нас предприятия эти сохранены. «Интеграл», БелОМО и прочие, которые делают оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. Все летает, все стреляет, взрывается и так далее. Что вас заинтересует, что вы попросите, для вас мы все сделаем. Авиация, беспилотники, микроэлектроника – вот новые вершины для промышленной кооперации. Это такое умное сотрудничество. Компетенции Беларуси и индустриального центра России. В Самарской области это, как говорят в среде молодежи, возможности Х2. Глава государства от губернатора новой формации тоже ждет креативных подходов в сотрудничестве.