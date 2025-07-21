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Президент: «Просто так сотрудничать сегодня нечего, надо решать конкретные задачи»

21 июля 2025 18:02
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Беларусь расширяет свое дипломатическое присутствие в России. Вопрос укрепления региональных связей открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: «Просто так сотрудничать сегодня нечего, надо решать конкретные задачи»-2

В статусе главы региона Вячеслав Федорищев впервые, в губернаторском кресле меньше года, но в Беларуси уже бывал не раз в составе правительственной делегации Тульской области, где до этого работал. Встреча с нашим Президентом была уже в марте этого года. 

Тогда представительная российская делегация презентовала беспилотные возможности России. Дроны – одна из уникальных компетенций Самарской области и направления нашего сотрудничества.

Президент: «Просто так сотрудничать сегодня нечего, надо решать конкретные задачи»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Космос есть космос. И авиастроение, и ракетостроение у вас на высочайшем уровне. У нас предприятия эти сохранены. «Интеграл», БелОМО и прочие, которые делают оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. Все летает, все стреляет, взрывается и так далее. Что вас заинтересует, что вы попросите, для вас мы все сделаем.

Авиация, беспилотники, микроэлектроника – вот новые вершины для промышленной кооперации. Это такое умное сотрудничество. Компетенции Беларуси и индустриального центра России. В Самарской области это, как говорят в среде молодежи, возможности Х2. Глава государства от губернатора новой формации тоже ждет креативных подходов в сотрудничестве.

Президент: «Просто так сотрудничать сегодня нечего, надо решать конкретные задачи»-6

Александр Лукашенко:
Вы молодой, продвинутый руководитель, знаете, что просто так сотрудничать сегодня нечего, надо решать конкретные задачи. Поэтому, если что-то увидите интересного в Беларуси, мы к вашим услугам, готовы всегда с вами работать. Вы для нас самая-самая Россия, которую я люблю, уважаю. Очень трудолюбивые русские люди. Центр России, так сказать. Готовы сделать для вас все, что мы можем и даже не можем, но сможем в перспективе делать.

В конце сентября в Беларуси пройдет ведущая российская промышленная выставка «ИННОПРОМ». Но обстоятельные встречи и деловые переговоры должны состояться еще раньше. Представители самарской делегации остались в Беларуси, чтобы продолжить работу.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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