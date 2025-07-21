Путепровод на проспекте Независимости введут в эксплуатацию до конца года

Обновление дорожной инфраструктуры. До 2030 года в столице капитально отремонтируют около 30 путепроводов и мостов. Сейчас работы ведутся на трех объектах. Один из них находится на улице Долгобродской и пересекает улицу Ванеева, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также активные демонтажные работы проводятся на мосту через Свислочь по улице Голодеда. Срок их завершения – декабрь 2025-го. До конца года будет полностью открыто движение и по обновленному путепроводу на улице Ваупшасова.

Главный объект, на котором сейчас сосредоточено внимание «Гордорстроя», – на проспекте Независимости. Это самый протяженный путепровод столицы. Его центральный пролет длиной 160 метров над железнодорожными путями будет иметь металлическую основу, что обеспечит надежность и долговечность. Работы ведутся без выходных и в режиме 24 на 7. Объект планируется полностью ввести в эксплуатацию до конца года.